Siemens: acquisition de l'activité IDT d'ebm-papst

(CercleFinance.com) - Siemens a signé un accord pour acquérir l'activité de technologie d'entraînement industriel (IDT) d'ebm-papst.



L'entreprise, qui emploie environ 650 personnes, comprend des systèmes mécatroniques intelligents et intégrés dans la gamme de protection à très basse tension et des systèmes de commande de mouvement innovants.



L'acquisition complétera le portefeuille Siemens Xcelerator et renforcera la position de Siemens en tant que fournisseur leader de solutions pour l'automatisation flexible de la production.



Cédrik Neike, membre du conseil d'administration de Siemens AG et CEO de Digital Industries, a déclaré : ' L'acquisition permettra de d'exploiter de nouvelles activités et de nouveaux clients sur le marché en pleine croissance des solutions d'entraînement intelligentes alimentées par batterie dans le domaine de l'intralogistique solutions robotiques mobiles '.





