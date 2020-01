Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : acquisition de C&S Electric en Inde Cercle Finance • 24/01/2020 à 14:28









(CercleFinance.com) - Siemens annonce un accord pour l'acquisition de C&S Electric, fournisseur indien d'équipements électriques et électroniques, pour répondre à la demande grandissante en distribution électrique basse tension en Inde. Le groupe industriel allemand, via sa filiale locale, va racheter environ 99% du capital de cette société moyennant environ 267 millions d'euros (21 milliards de roupies indiennes). La transaction demeure soumise aux approbations réglementaires.

