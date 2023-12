Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: acquisition de BuntPlanet en Espagne information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 12:51









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé l'acquisition de BuntPlanet, une société technologique basée à Saint-Sébastien, en Espagne.



Siemens a conclu un accord de licence avec BuntPlanet depuis 2019 pour vendre son logiciel de détection de fuites connu sous le nom de SIWA LeakPlus.



Avec cette acquisition, l'ensemble de l'offre et de l'équipe de BuntPlanet sera intégrée au portefeuille d'applications de Siemens pour les services d'eau, ce qui le rendra encore plus complet pour les clients du secteur de l'eau.



' Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe BuntPlanet chez Siemens et de renforcer notre portefeuille de logiciels pour le secteur de l'eau ', déclare Axel Lorenz, PDG de Process Automation chez Siemens.





