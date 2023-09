Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: achèvement d'un campus à Zoug information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 14:53









(CercleFinance.com) - Siemens annonce inaugurer ce jour une nouvelle installation de recherche et développement (R&D), marquant ainsi l'achèvement de sept années de construction de son campus climatiquement neutre de Zoug, en Suisse.



Ce campus, qui représente un investissement de 250 millions de francs suisses, regroupe un bâtiment principal, une usine et ce nouveau centre de R&D. Couvrant 25.000 m2, il accueillera 1.700 collaborateurs du groupe allemand.





