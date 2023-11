Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: accord pour livrer 200 locomotives Vectron à ELL information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 15:11









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce avoir signé un accord-cadre avec European Locomotive Leasing Group (ELL) portant sur la livraison d'un maximum de 200 locomotives Vectron supplémentaires.



Les locomotives seront fournies dans diverses variantes de système d'alimentation pour être utilisées à la fois pour le transport de passagers et de fret.



Soixante locomotives avaient été initialement commandées et seront livrées successivement à partir de 2025.



Ce quatrième accord-cadre entre ELL et Siemens Mobility renforce davantage le partenariat solide et de longue date entre les deux sociétés.



D'ici 2027, ELL comptera au moins 301 locomotives Siemens Vectron en service et exploitera ainsi la plus grande flotte Vectron d'Europe. À moyen terme, le nouvel accord offre à ELL la possibilité d'augmenter sa flotte Vectron à plus de 400 locomotives.







