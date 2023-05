Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: accord pour la ventes de Windar à Bridgepoint information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 16:11









(CercleFinance.com) - Grupo Daniel Alonso, propriétaire de 68% de Windar (l'un des principaux fabricants mondiaux de tours et de sous-structures d'éoliennes pour l'industrie éolienne offshore) et Siemens Gamesa, qui détient les 32% restants, ont conclu un accord pour vendre l'entreprise à Bridgepoint.



Orlando Alonso restera président et chef de la direction de Windar et conservera une participation minoritaire indirecte dans la société.



Selon Siemens, l'acquisition de Windar par Bridgepoint favorisera la croissance de l'entreprise.



La clôture de la transaction devrait avoir lieu avant la fin de l'année sous réserve des approbations réglementaires habituelles.





