Siemens: accord avec Intel autour des semi-conducteurs

(CercleFinance.com) - Siemens annonce la signature d'un protocole d'accord avec Intel Corporation, l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde pour collaborer en faveur de la numérisation et de la durabilité de la fabrication microélectronique.



Les entreprises se concentreront sur l'avancement des futurs efforts de fabrication, l'évolution des opérations des usines et de la cybersécurité, ainsi que sur le soutien d'un écosystème industriel mondial résilient.



' Les semi-conducteurs sont l'élément vital de nos économies modernes. Peu de choses fonctionnent sans puces. C'est pourquoi nous sommes fiers de collaborer avec Intel pour faire progresser rapidement la production de semi-conducteurs', a commenté Cedrik Neike, directeur général de Digital Industries et membre du conseil d'administration de Siemens AG.





