Siemens: accord autour de la conversion des déchets

(CercleFinance.com) - Boson Energy et Siemens AG ont signé un protocole d'accord pour collaborer sur la conversion des déchets non recyclables en énergie propre.



Cette collaboration vise à promouvoir la sécurité énergétique locale durable et à soutenir l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques alimentée à l'hydrogène sans affecter la stabilité du réseau ni les prix des consommateurs.



Siemens apporte son expertise en automatisation, électrification et instrumentation, et aidera Boson Energy à créer des solutions évolutives en utilisant des technologies numériques avancées.



Cette initiative vise à contribuer à une économie circulaire durable et à la décarbonation mondiale.



Boson Energy prévoit de construire plus de 300 usines pour produire 1 million de tonnes d'hydrogène circulaire à partir de déchets d'ici 2030, évitant ainsi jusqu'à 30 millions de tonnes d'émissions de CO₂ par an.





