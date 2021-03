Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : accompagne la transition énergétique de CCEP Cercle Finance • 16/03/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - Siemens annonce que l'usine de production suédoise Coca-Cola European Partners (CCEP) située à Jordbro est parvenue à réduire sa consommation d'énergie de 13%, grâce à un projet majeur d'efficacité énergétique conduit avec Siemens Smart Infrastructure. L'installation de nouveaux ventilateurs, d'un système de récupération de chaleur des compresseurs haute pression ou encore la mise à niveau du système de gestion des bâtiments existants vers la plate-forme Desigo CC ont permis de réaliser des économies annuelles équivalentes à la quantité d'énergie nécessaire pour recharger une voiture hybride 400 000 fois, assure Siemens. 'Nous sommes maintenant impatients de continuer à développer le projet pour obtenir des gains d'efficacité encore plus importants ', a déclaré Kim Hesselius, gestionnaire immobilier chez Coca-Cola European Partners en Suède. Siemens et Coca-Cola envisagent désormais de soutenir les objectifs de l'objectif net zéro du CCEP d'ici 2040.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.43%