Siemens acclamé après le relèvement de ses objectifs à moyen terme

Siemens s'adjuge 4%, à 288 EUR, à Francfort et tient ainsi le haut du pavé au sein de l'Euro Stoxx 50. Le titre est plébiscité après le relèvement de ses objectifs à moyen terme et une augmentation de son dividende, en marge de résultats annuels records grâce à la vigueur de ses activités numériques.

Des objectifs à moyen terme relevés.. .

À l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Siemens fait part d'une révision à la hausse de ses objectifs à moyen terme, tablant ainsi sur une croissance de son chiffre d'affaires, sur une base comparable, comprise entre 7% et 11%, contre une fourchette précédente de 6% à 9%.

De même, le groupe allemand anticipe désormais, toujours à moyen terme, un taux de croissance à deux chiffres de son bénéfice par action de base hors incidences de l'allocation du prix d'acquisition (BPA hors PPA), contre un taux de croissance élevé à un chiffre prévu auparavant.

Pour l'exercice 2027, Siemens vise, sur une base comparable, une croissance de 9% à 11% de son chiffre d'affaires et un BPA hors PPA compris entre 10,20 EUR et 10,80 EUR, après un BPA hors PPA de 9,27 EUR au titre de l'exercice 2026, sur une base comparable, à savoir hors Siemens Healthineers.

... après des résultats annuels records

Siemens fait état d'un résultat record de ses activités industrielles de 13,3 MdsEUR pour l'exercice écoulé, avec une marge correspondante en amélioration de 0,9 point, à 16,3%, ainsi que d'un flux de trésorerie disponible record à l'échelle du groupe, à 12,1 MdsEUR.

Sur une base comparable, son chiffre d'affaires annuel a augmenté de 8%, à 83,4 MdsEUR, tandis que ses entrées de commandes ont progressé de 25%, pour atteindre un niveau record de 108,2 MdsEUR. À 143 MdsEUR, le carnet de commandes atteint également un niveau record, contre 117 MdsEUR en 2025.

Sur son seul 4e trimestre comptable, Siemens a dégagé un BPA hors PPA de 3,01 EUR, dépassant ainsi le consensus de 2,93 EUR, ainsi qu'une marge de profit industriel (hors Siemens Healthineers) de 18,2%, supérieure de 1,3 point au consensus.

"Avec l'extension de notre offre numérique sur notre plateforme Siemens Xcelerator, nos activités digitales progressent de 16%. L'IA industrielle constitue une formidable opportunité de croissance, et Siemens est parfaitement positionné dans ce domaine", souligne Roland Busch, président du directoire.

"En mettant nos solutions d'IA industrielle à l'échelle, nous ouvrons la voie à notre prochaine phase de croissance rentable.

Notre ambition est claire : nous voulons surperformer par rapport à nos marchés clés", poursuit le dirigeant.

Pour permettre aux actionnaires de prendre part à la réussite de l'entreprise, le directoire et le conseil de surveillance proposeront à l'assemblée générale annuelle de porter le dividende à 5,50 EUR par action, contre 5,35 EUR par action au titre de l'exercice 2025.

Une publication saluée par Citi, qui reste à l'achat

"Les objectifs de croissance et de marge pour la division DI (Digital Industries) en 2027 s'avèrent plus élevés que prévu, et les objectifs du groupe à moyen terme relevés pour la croissance organique des revenus et le BPA devraient aussi être bien accueillis", estimait Citi au vu de cette publication.

"Si le dépassement des attentes en termes de commandes dans la division SI (Smart Infrastructures) peut avoir été de plus en plus attendu après les résultats de pairs, le dépassement des attentes dans la division DI constitue clairement un élément positif", poursuivait la banque américaine.

Indiquant s'attendre à des relèvements de consensus à des pourcentages "dans le milieu ou le haut de la plage à un seul chiffre (mid-high single digit)" pour l'exercice 2027, Citi réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre Siemens, assorti d'un objectif de cours de 335 EUR.