Siemens: accélère ses objectifs en matière de durabilité

(CercleFinance.com) - Avec la publication de son rapport de durabilité pour l'exercice 2022, l'entreprise a annoncé de nouveaux objectifs plus ambitieux pour sa propre décarbonisation ainsi que des investissements importants.



Siemens a également révélé les émissions des clients évitées grâce à ses produits et solutions vendus en 2022, soit environ 150 millions de tonnes.



Siemens vise 55 % de réduction physique du CO2 d'ici 2025 et 90 % d'ici 2030 et annonce 650 millions d'euros d'investissement pour la décarbonisation de l'entreprise d'ici 2030.



'Comme le montrent nos objectifs et nos investissements, le développement durable est profondément ancré dans nos activités commerciales, nos décisions d'investissement et notre gouvernance', a déclaré Roland Busch, président et directeur général de Siemens.