Siemens: a signé un contrat avec l'armée américaine information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 16:46

(CercleFinance.com) - Siemens Government Technologies a signé un contrat de 24,8 millions de dollars pour améliorer l'efficacité énergétique des infrastructures de l'armée américaine en Europe et en Afrique.



La garnison Ansbach de l'armée américaine réalisera plus de 1,5 million de dollars d'économies d'énergie au cours de la première année du projet.



Les travaux permettront des améliorations de l'éclairage intérieur et extérieur, des systèmes avancés de surveillance et de contrôle des services publics pour un meilleur confort des occupants, l'automatisation des bâtiments pour un chauffage et une climatisation plus efficaces, et l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur deux bâtiments pour réduire l'empreinte carbone et renforcer les efforts de résilience énergétique.



'Notre équipe est impatiente d'aider USAG Ansbach à réaliser des économies d'énergie tout en intégrant la production d'énergie renouvelable avec des coûts d'exploitation et de maintenance réduits dans l'ensemble de ses opérations', a déclaré John Ustica, DG de Siemens Government Technologies.