Siemens: a signé un accord sur l'hydrogène ferroviaire

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a annoncé aujourd'hui avoir signé un protocole d'accord avec Tyczka Hydrogen en avril 2024 dans le but d'accélérer la transition vers la mobilité ferroviaire à hydrogène.



Cette collaboration couvre toute la chaîne d'approvisionnement en hydrogène, incluant la production, le stockage, la distribution, le ravitaillement et la maintenance des trains à piles à combustible.



Smart Train Lease, une filiale de Siemens Mobility, proposera également des trains à hydrogène à la location.



Les dirigeants des trois entreprises soulignent que cette coopération vise à simplifier et à promouvoir l'adoption de l'hydrogène comme alternative durable pour les transports ferroviaires, en particulier pour les trajets difficiles à électrifier.



Ce partenariat est perçu comme un moyen de faciliter la décarbonation du secteur ferroviaire et d'améliorer la flexibilité des opérations sans les investissements lourds nécessaires pour l'électrification.





Valeurs associées SIEMENS 169,94 EUR XETRA -0,64%