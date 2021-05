Siemens : a réalisé l'acquisition de Supplyframe

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé l'acquisition de Supplyframe, un spécialiste de la gestion de la ' supply chain '. Le montant de l'acquisition est de 0,7 milliard USD.

' La combinaison du savoir-faire de Supplyframe et des logiciels de pointe de Siemens permet aux clients d'innover et de développer des produits plus rapidement ' indique le groupe.

L'acquisition renforce également le portefeuille de Siemens par le biais du Software as a Service (SaaS) - non seulement dans le domaine de l'automatisation de la conception électronique (EDA) et des circuits imprimés (PCB), mais aussi dans d'autres domaines et champs technologiques.

La clôture de la transaction est prévue au quatrième trimestre de l'année fiscale 2021.