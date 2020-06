Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : a émis pour 4 milliards d'euros d'obligations Cercle Finance • 05/06/2020 à 15:21









(CercleFinance.com) - Le groupe Siemens annonce avoir émis de nouvelles obligations d'une valeur totale d'environ 4 milliards d'euros, comprenant une tranche de 450 millions de livres sterling (environ 500 millions d'euros). 'Le produit de l'émission sera utilisé aux fins générales de l'entreprise. À environ 16 milliards d'euros, la demande des investisseurs représentait près de quatre fois le volume d'émission', précise le groupe allemand.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +3.99%