Siemens : 200 millions de primes Covid versés au salariés

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé lundi son intention de distribuer quelque 200 millions d'euros de bonus à son personnel afin de l'associer aux bonnes performances publiées malgré l'impact du Covid. Le groupe industriel allemand - qui a récemment ouvert un 'nouveau chapitre' de son histoire avec la scission de Siemens Energy - explique dans un communiqué qu'il va offrir jusqu'à 1000 euros à chacun de ses salariés, une mesure qui ne concernera toutefois pas les cadres dirigeants. La prime, qui sera versée avant la fin de l'année, doit également permettre aux salariés de faire face aux dépenses exceptionnelles engagées du fait de la pandémie, explique le groupe de Munich dans un communiqué. 'Les mois écoulés ont présenté d'énormes difficultés pour le groupe également', rappelle le directeur général, Joe Kaeser. 'En effectuant ce versement exceptionnel, le directoire veut exprimer sa reconnaissance à l'extraordinaire performance des collègues et à leur dévouement durant ces conditions particulièrement difficiles', poursuit-il.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +2.40%