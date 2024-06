Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: 1ère pierre pour le projet de Siemensstadt Square information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 12:51









(CercleFinance.com) - Siemens a organisé ce jour la cérémonie de pose de la première pierre à Berlin pour l'un des plus grands projets de développement urbain d'Europe.



Environ 35 000 personnes vivront et travailleront à Siemensstadt Square, qui couvrira une superficie d'environ 188 acres (environ 76 hectares) avec plus d'un million de mètres carrés de surface.



Ce projet servira de modèle pour la conception efficace de projets de développement urbain sur des friches industrielles et de transformation industrielle à travers le monde.



'Les technologies numériques de la plateforme Siemens Xcelerator, allant du jumeau numérique intégral à l'intelligence artificielle (IA), rendront le quartier habitable et adapté à l'avenir', assure Siemens.





Valeurs associées SIEMENS 170,20 EUR XETRA -0,49%