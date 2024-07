Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemenns: contrat de 200 ME avec le métro berlinois information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a remporté un contrat important avec BVG à Berlin pour installer son système de contrôle des trains CBTC sur les lignes U5 et U8 du métro.



Ce projet permettra une exploitation semi-automatisée des trains d'ici 2029 sur la ligne U5 et d'ici 2032 sur la ligne U8, augmentant la capacité des lignes de 30%.



La technologie CBTC permettra des intervalles de trains de moins de 100 secondes, améliorant la fiabilité et la ponctualité, souligne Siemens.



Le contrat, d'une valeur d'environ 200 millions d'euros, comprend également des engagements de maintenance à long terme.





