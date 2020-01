Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sidetrade : va fournir de l'IA à Randstad Belgique Cercle Finance • 09/01/2020 à 09:49









(CercleFinance.com) - Sidetrade et Randstad Belgique annonce ce jour que le premier nommé va fournir au second Aimie, un logiciel d'intelligence artificielle, qui lui permettra d''optimiser l'aspect financier de sa relation client et accélérer la génération de cash-flow'. 'Entraînée sur 313 millions d'expériences de paiement inter-entreprises, totalisant plus de 953 milliards d'euros de transactions au cours des trois dernières années, Aimie analysera chaque client de Randstad Belgique pour déterminer, en temps réel, la meilleure stratégie de relance ; celle-ci prendra en compte les objectifs définis par la Direction Financière et l'ensemble des critères disponibles : le profil de l'acheteur, les caractéristiques de la facture, ou encore l'historique de la relation commerciale avec ses éventuels litiges', expliquent les deux entreprises. Le montant de ce contrat n'a pas été dévoilé.

Valeurs associées SIDETRADE Euronext Paris 0.00%