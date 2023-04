Sidetrade : une croissance record de ses prises de commandes en 2022

(AOF) - Sidetrade, plateforme d’intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, annonce pour son exercice 2022 une croissance record de ses prises de commandes tirées par l’international, et une croissance à deux chiffres de ses revenus générant une rentabilité solide dans un contexte d’investissements soutenus aux Etats-Unis. En 2022, Sidetrade a enregistré une croissance à 36% de ses nouveaux revenus d'abonnements en base annuelle qui ont atteint 6,44 millions d'euros.

Sidetrade a poursuivi sa croissance à l'international, qui représente 66% du total des prises de commandes en 2022. Son résultat net en 2022 ressort à 3,4 millions d'euros. Les Etats-Unis représentent déjà 51% du total des commandes.

Le résultat d'exploitation s'est établi à 3,7 millions d'euros en 2022 représentant 10% du chiffre d'affaires.

Sidetrade enregistre une croissance à +13% de son chiffre d'affaires en 2022, atteignant ainsi 36,8 millions d'euros. Les activités 'Order-to-Cash' sont au cœur de la stratégie de la société et représentent 98% du chiffre d'affaires à fin 2022.

Son chiffre d'affaires s'appuie également sur la forte progression de l'international, qui représente pour la première fois plus de la moitié des revenus (54% du chiffre d'affaires total), dont 24% provenant de l'Amérique du Nord.

Le taux de marge brute s'est maintenu à un niveau très élevé, culminant à 79% du chiffre d'affaires 2022.

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.