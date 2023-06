Sidetrade: un contrat pluriannuel conclu avec Criteo information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 11:41

(CercleFinance.com) - L'action Sidetrade (+0,5%) s'inscrit en légère hausse mardi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'un contrat avec Criteo, le géant français de la publicité en ligne.



L'éditeur de logiciels a indiqué ce matin avoir été sélectionné dans le cadre d'un accord pluriannuel visant à rationaliser et optimiser ses processus dits 'order-to-cash' du groupe technologique.



Cette expression désigne le cycle du traitement du poste client qui débute à la réception d'une commande et se termine par le bon paiement de la facture.



Criteo explique que cette démarche va lui permettre d'accélérer les flux de

trésorerie.



Pour mémoire, la technologie d'intelligence artificielle de Sidetrade analyse quotidiennement des milliards de transactions 'B2B' permettant aux entreprises d'anticiper les comportements de paiement et les risques clients.



Elle offre une visibilité complète des indicateurs de performance et une accélération des règlements.



Sidetrade compte des clients de la trempe de KPMG, Nespresso, Expedia, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Saint Gobain ou encore Air Liquide.



Le groupe boulonnais bénéficie d'une solide dynamique commerciale depuis quelques semaines: la semaine passée, il avait remporté un appel d'offres mondial d'une durée de cinq ans avec un géant allemand géant de l'agrochimie et de la pharmacie, dont il n'avait pas dévoilé le nom.



Au début du mois, c'est Eqiom, une filiale du groupe irlandais de construction CRH, qui l'avait choisi afin de l'accompagner dans sa transition vers un processus client plus efficace et numérisé.