SIDETRADE : Rob Harvey nommé Chief Product Officer

(AOF) - Sidetrade a annoncé la nomination de Rob Harvey au poste de Chief Product Officer et l'accueil au sein de son comité de direction. « Rob Harvey a une compréhension unique des attentes clients ! Il fait preuve à chaque instant d'une créativité sans limite et d'une immense expertise métier. Nous sommes enchantés de l'accueillir au sein du comité de direction » a déclaré Olivier Novasque, président-directeur de Sidetrade.

Depuis 2012, Monsieur Harvey a exercé diverses fonctions au sein de Sidetrade.

Il occupait précédemment le poste de Global Head of Sales Operations. Initialement consultant auprès des départements customer success et avantvente, il a pris la tête du service avant-vente en 2015 afin de constituer une équipe couvrant la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

En 2018, il a été nommé directeur Sales Operations & Enablement, étendant sa mission à l'ensemble des opérations de support à la vente.

