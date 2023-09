Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sidetrade: recul de la rentabilité au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Sidetrade publie un résultat net en retrait de 8% à 2,2 millions d'euros pour le premier semestre 2023, avec une rentabilité d'exploitation à deux chiffres (-2 points à 12%) malgré 3,8 millions d'euros d'investissements en Amérique du Nord.



Pour la première fois, le chiffre d'affaires pour un semestre a franchi la barre des 20 millions d'euros, ayant augmenté de 17% à 20,9 millions, ce que la société explique par son expansion aux Etats-Unis et une attractivité croissante auprès d'entreprises multinationales.



Sidetrade revendique en outre une 'performance jamais atteinte en termes de prises de commande', avec un total de 5,84 millions d'euros de valeur annuelle de nouveaux contrats signés (ACV), en croissance de 21% par rapport au premier semestre 2022.





