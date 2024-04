Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sidetrade: projet d'acquisition de plus de 50% de SHS Viveon information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - La société annonce le projet d'acquisition d'une participation majoritaire dans SHS Viveon, un leader allemand dans les logiciels de gestion du risque de crédit.



Sidetrade a conclu des accords avec des actionnaires de SHS Viveon en vue d'acquérir plus de 50% des actions en circulation de SHS Viveon, à un prix de 3 euros par action.



Le nombre d'actions que Sidetrade a l'intention d'acquérir est actuellement de 1 462 489 actions, représentant 58,73% du capital social en circulation de SHS Viveon. 43,30% des actions SHS Viveon AG seraient acquises par Sidetrade dans les prochains jours et 15,43% à des dates ultérieures en juin et juillet 2024.



Le prix de 3 euros par action représente une prime de 53 % par rapport au prix moyen pondéré par les volumes de SHS Viveon AG (1,96 euros par action) au 15 avril 2024.



Sidetrade envisage également d'acquérir des actions supplémentaires de SHS Viveon auprès d'actionnaires existants au prix de 3 euros par action.



Sidetrade envisage également de lancer une offre publique d'achat pour acquérir les actions restantes de SHS Viveon, au prix de 3 euros par action.



A l'issue de ces acquisitions, Sidetrade deviendrait l'actionnaire majoritaire de SHS Viveon et prendrait les mesures pour retirer les actions de SHS Viveon de la cote boursière.





