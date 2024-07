Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sidetrade: prises de commandes record au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Le titre Sidetrade est orienté à la hausse mercredi après que le concepteur de logiciels pour la gestion des impayés a annoncé des prises de commandes record au premier trimestre.



Avec plus de 7,4 millions d'euros de nouveaux contrats signés sur les six premiers mois de l'année, soit une hausse de 25%, le spécialiste du recouvrement dit avoir généré un niveau de prises de commandes jamais atteint sur un semestre.



'Au-delà du chiffre record des prises de commandes (...), c'est la manière dont cette performance a été réalisée qui est encourageante pour les trimestres à venir', souligne Olivier Novasque, le PDG du groupe.



Le dirigeant d'entreprise souligne que la croissance repose désormais sur un équilibre presque parfait entre les Etats-Unis et l'Europe, chacun représentant respectivement 45% et 55% des prises de commandes.



Il fait également remarquer que son modèle économique, consistant à proposer une plateforme d'intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération de la trésorerie des entreprises, repose à près de 90% sur des revenus récurrents.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap évoquent une 'excellente' publication avec un chiffre d'affaires de deuxième trimestre un peu meilleur qu'attendu.



Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires totalise 24,8 millions d'euros, soit une progression de 19%.



'Le groupe conserve une excellente dynamique commerciale, dans un contexte macro pourtant plus difficile confirmant que le groupe réussit à capitaliser avant tout sur des leviers de croissance qui lui sont spécifiques', soulignent les équipes de TP ICAP Midcap.



Celles d'Oddo BHF saluent de leur côté 'encore un bon trimestre' et une dynamique commerciale très satisfaisante, ce qui les conduit à réitéré leur opinion 'surperformance' et leur objectif de cours de 215 euros.



Suite à cette publication, le titre Sidetrade progressait de 1,7%, ce qui porte à plus de 10% ses gains depuis le début de l'année.





