Sidetrade porté par ses résultats à l'international

(AOF) - Sidetrade, la plateforme d'intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, a dévoilé son chiffre d'affaires du troisième trimestre. Celui-ci affiche une croissance de 12% à 9,2 millions d'euros. Une performance soutenue par de solides relais de croissance à l'international qui représente, fait inédit pour la société, 53% de son chiffre d'affaires total dont 23% provenant d'Amérique du Nord.

Sidetrade, après avoir enregistré une croissance de 42% des prises de commandes SaaS sur le premier semestre 2022, affiche un plus haut historique pour un troisième trimestre avec 1,38 millions d'euros de nouveaux revenus d'abonnements en base annuelle (" Annual Recurring Revenue " ou " ARR ") contre 950 000 euros au troisième trimestre 2021.

Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré : "Le troisième trimestre, habituellement le moins fort de l'année, affiche un record de prises de commandes. Les résultats commerciaux sont largement tirés par l'international et notamment par les succès en Amérique du Nord qui totalisent déjà 41% du total sur la période. Par ailleurs, et pour la première fois de son histoire, Sidetrade réalise plus de la moitié de ses revenus à l'international. La montée en puissance progressive de notre force commerciale en Amérique du Nord, soutenue par la récente création de notre Business hub à Calgary (Canada), accélérera encore cette dynamique pour les trimestres à venir. Sidetrade est définitivement en train de franchir un cap important dans son développement".

AOF - EN SAVOIR PLUS

