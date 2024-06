Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sidetrade: nouvelles fonctionnalités d'IA générative information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 16:31









(CercleFinance.com) - Sidetrade annonce aujourd'hui que la société entre dans une nouvelle phase de son parcours en IA avec le lancement de la première d'une série de nombreuses fonctionnalités d'IA générative (GenAI) qui amélioreront les performances, l'efficacité et l'expérience des utilisateurs.



' Les dirigeants du monde entier reconnaissent que l'IA générative redéfinit la transformation des entreprises et favorise une croissance surprenante', a souligné Olivier Novasque, directeur général de Sidetrade.



Sidetrade ambitionne de 'révolutionner le paysage de l'Order-to-Cash'.

'Nous allons redéfinir les standards de l'industrie, élevant les exigences à des niveaux inédits', assure Olivier Novasque.





Valeurs associées SIDETRADE 190.50 EUR Euronext Paris -1.55%