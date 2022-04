Sidetrade distinguée par Gartner pour ses applications Invoice-to-Cash

(AOF) - Sidetrade, plateforme d’intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, annonce qu'elle est positionnée comme l'un des trois Leaders du Magic Quadrant de Gartner sur les applications Invoice-to-Cash. L'entreprise américaine de conseil et de recherche dans le domaine des techniques avancées, décrit la position de Leader comme « la position la plus forte pour influencer la croissance et l’orientation du marché ».

Dix fournisseurs ont été évalués par Gartner sur plusieurs fonctionnalités phares de leur solution, notamment le recouvrement, la facturation des clients, les litiges, mais aussi sur des critères plus larges comme l'innovation produit, la stratégie et l'efficacité.

