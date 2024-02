Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sidetrade: deux distinctions en RSE information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 14:33









(CercleFinance.com) - Sidetrade annonce avoir été distingué d'une médaille d'Or par EthiFinance et d'une médaille d'Argent par EcoVadis, deux distinctions 'mettant en lumière son engagement envers les pratiques commerciales éthiques et le développement durable'.



Chez EthiFinance, la société a affiché en 2022 une note de 76 sur 100, marquant une nette amélioration par rapport au score de 65 sur 100 de l'année précédente, avec un bond de son score environnemental de 43 points, et un score social de 93 sur 100.



Dans l'évaluation de la durabilité 2023 d'EcoVadis, Sidetrade a obtenu un score global de 68 sur 100, son meilleur résultat à ce jour, enregistrant une hausse de 15 points (+20 points dans les domaines social et éthique, +10 points dans le domaine environnemental).





