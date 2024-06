Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sidetrade: détient 79,39% de SHS Viveon information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - Sidetrade annonce aujourd'hui détenir 79,39% de SHS Viveon AG, un leader allemand dans les logiciels de gestion du risque de crédits, devenant ainsi l'actionnaire majoritaire.



Suite à l'approbation du retrait de la cote de SHS Viveon AG par la Bourse de Munich, Sidetrade a prolongé son offre publique d'achat, permettant aux actionnaires de SHS Viveon AG de céder leurs actions restantes au prix de 3,00 euros par action en numéraire.



Le 4 juin, Olivier Novasque, PDG de Sidetrade, a été nommé PDG de SHS Viveon AG. 'C'est avec un grand enthousiasme que je prends la direction de l'équipe talentueuse de SHS Viveon [...]. Ensemble, nous innoverons, franchirons de nouveaux sommets et continuerons à servir nos clients en Allemagne et au-delà, avec passion', a-t-il déclaré.





Valeurs associées SIDETRADE 170,50 EUR Euronext Paris -1,16%