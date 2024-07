Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sidetrade: baisse de 5% des émissions carbone en 2023 information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - Sidetrade revendique, dans son Bilan Carbone pour l'exercice 2023, une réduction des émissions de 5% par rapport à 2022, réalisation qui, 'couplée à une expansion mondiale, marque la prochaine étape dans son parcours vers la durabilité'.



'Cette performance est particulièrement remarquable compte tenu de la croissance simultanée de 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise à taux de change constant', explique la société de solutions pour la sécurisation du cash-flow.



'Ce contraste positif souligne l'efficacité des mesures d'économie d'énergie mises en place par Sidetrade, illustrant son engagement en faveur du développement durable parallèlement à son succès financier', poursuit-elle.





Valeurs associées SIDETRADE 176,00 EUR Euronext Paris 0,00%