Sidetrade: adhère au Pacte Mondial des Nations Unies

(CercleFinance.com) - Sidetrade, plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises,a rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies.



Initié en 2000, le Pacte Mondial des Nations Unies (United Nations Global Compact), est une plateforme deleadershipvolontaire pour le développement, la mise en oeuvre et la promotion de pratiques commerciales responsables.



Elle compte plus de 15 000 entreprises et 3 800 signataires non commerciaux, basés dans plus de 160 pays et plus de 69 réseaux locaux.



Le Pacte Mondial des Nations Unies incite les entreprises à aligner leurs pratiques et leurs stratégies sur dix principes universellement acceptés en matière de droits humains, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption.



' En tant que leader dans notre secteur, nous sommes conscients du rôle important que nous devons jouer dans la conduite d'un changement positif et dans l'adoption d'une attitude d'entreprise citoyenne', souligne Olivier Novasque, directeur général de Sidetrade.