Sidetrade: acquisition de SHS Viveon réalisée

(CercleFinance.com) - Sidetrade annonce l'acquisition de SHS Viveon, un leader allemand des logiciels de gestion du risque de crédits, marquant son entrée sur le marché allemand et constituant 'une étape importante dans son ambition d'être le leader mondial du secteur Order-to-Cash'.



Au terme de son OPA qui s'est déroulée du 7 mai au 29 juillet, le groupe a acquis, via sa filiale allemande, 2.181.392 actions SHS Viveon, puis a consolidé sa position d'actionnaire majoritaire en détenant 87,85% du capital au 8 août.



Après le 15 novembre, SHS Viveon ne sera plus coté sur le marché 'Freiverkehr' de la Bourse de Munich. Pour rappel, cette société a annoncé 8,8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et son portefeuille de clients comprend actuellement 80 entreprises.





Valeurs associées SIDETRADE 195,00 EUR Euronext Paris +1,30%