Sidetrade : a conclu un accord pour l'acquisition d'Amalto

(CercleFinance.com) - Sidetrade, éditeur d'une plateforme d'intelligence artificielle dédiée à la gestion du cycle Order-to-Cash (O2C), a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% du capital et des droits de vote d'Amalto, l'un des principaux acteurs de la dématérialisation des transactions financières inter-sociétés en Amérique du Nord, pour un montant de 16 M$. Cette acquisition pourrait permettre à Sidetrade d'atteindre un chiffre d'affaires cumulé approchant les 43 millions de dollars en 2021, dont 7 millions de dollars en Amérique du Nord. Sidetrade prévoit de financer l'opération par dette bancaire afin de préserver la trésorerie pour d'autres acquisitions. La position de trésorerie actuelle est de 24 millions d'euros (28,6 millions de dollars), y compris les actions propres.

Valeurs associées SIDETRADE Euronext Paris +2.74%