"Si je l'avais écouté, nous en serions à la Sixième Guerre mondiale": Trump fulmine contre Bolton

WASHINGTON, 29 janvier (Reuters) - Donald Trump s'est déchaîné mercredi sur Twitter contre son ancien conseiller national à la sécurité, John Bolton, que les démocrates veulent faire témoigner au procès en destitution du président des Etats-Unis en cours devant le Sénat. Le président républicain assure que son ex-conseiller, en fonction entre avril 2018 et septembre 2019, l'a "supplié" de lui trouver un poste dans son administration ne nécessitant pas le feu vert du Sénat. Il l'accuse d'avoir multiplié les erreurs de jugement et ajoute "l'avoir limogé parce qu'honnêtement, si je l'avais écouté, nous en serions déjà à la Sixième Guerre mondiale". Trump s'étonne enfin que son ancien conseiller, à peine parti de la Maison blanche, ait "écrit immédiatement un livre méchant et faux" faisant fi des règles de confidentialité. Cet ouvrage n'a pas été publié, mais le New York Times, s'appuyant sur des sources ayant eu accès au manuscrit, rapporte dimanche que Bolton contredit radicalement la version de Trump dans l'affaire ukrainienne qui vaut au président américain un procès en destitution. Le président américain, poursuit le New York Times, lui aurait bien déclaré en août qu'il comptait conditionner le maintien de l'aide américaine à l'Ukraine à l'ouverture d'une enquête, à Kiev, visant des responsables démocrates, dont l'ancien vice-président Joe Biden. Cette accusation est au fondement même de la procédure d'"impeachment" lancée l'automne dernier par les parlementaires démocrates, qui accusent le président américain d'abus de pouvoir et d'entrave à l'action du Congrès. Pour les démocrates, il s'agit d'un développement majeur qui requiert que John Bolton soit convoqué à témoigner au procès en destitution. La question sera soumise à un vote vendredi ou samedi. Pour citer John Bolton comme témoin lors du procès, les démocrates doivent obtenir l'appui d'au moins quatre sénateurs républicains. "Ne laissez pas les démocrates se jouer de vous", a lancé Trump aux sénateurs républicains, dont certains pourraient être tentés. (Susan Cornwell, Patricia Zengerle et Susan Heavey version française Simon Carraud et Henri-Pierre André)

