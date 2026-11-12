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SHOWROOMPRIVE : SHOWROOMPRIVÉ PUBLIE SON AGENDA FINANCIER 2027
information fournie par Actusnews 12/11/2026 à 18:00

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La Plaine Saint Denis, France, le 12 novembre 2026, 18h00 CET – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce la publication de son agenda financier 2027.

Calendrier financier

Évènements Dates*
Chiffre d'affaires 2026 28 janvier 2027
Résultats annuels 2026 30 mars 2027
Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2027 29 avril 2027
Assemblée Générale Annuelle 10 juin 2027
Chiffre d'affaires semestriel 2027 29 juillet 2027
Résultats semestriels 2027 30 septembre 2027
Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2027 28 octobre 2027

(*) : Les communiqués seront diffusés après fermeture des marchés. Les dates sont indicatives et susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

À propos de showroomprivé

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2025 un volume d'affaires brut TTC (GMV) de près de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 560 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

Contacts

Showroomprivé NewCap
Benoît Jacheet, Directeur Financier Groupe investor.relations@showroomprive.net Communication financière
Thomas Grojean
Anthony Alfont
Relations. presse@showroomprive.net 		Relations médias financiers
Gaelle Fromaigeat, Nicolas Merigeau
showroomprive@newcap.eu

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Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101358-cp_srp_calendrier-financier-2027_fr.pdf

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