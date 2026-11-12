SHOWROOMPRIVE : SHOWROOMPRIVÉ PUBLIE SON AGENDA FINANCIER 2027

La Plaine Saint Denis, France, le 12 novembre 2026, 18h00 CET – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce la publication de son agenda financier 2027.

Calendrier financier

Évènements Dates* Chiffre d'affaires 2026 28 janvier 2027 Résultats annuels 2026 30 mars 2027 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2027 29 avril 2027 Assemblée Générale Annuelle 10 juin 2027 Chiffre d'affaires semestriel 2027 29 juillet 2027 Résultats semestriels 2027 30 septembre 2027 Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2027 28 octobre 2027

(*) : Les communiqués seront diffusés après fermeture des marchés. Les dates sont indicatives et susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

À propos de showroomprivé

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2025 un volume d'affaires brut TTC (GMV) de près de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 560 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

Contacts

Showroomprivé NewCap Benoît Jacheet, Directeur Financier Groupe investor.relations@showroomprive.net Communication financière

Thomas Grojean Anthony Alfont

Relations. presse@showroomprive.net Relations médias financiers

Gaelle Fromaigeat, Nicolas Merigeau

showroomprive@newcap.eu