SHOWROOMPRIVE : SHOWROOMPRIVÉ PUBLIE SON AGENDA FINANCIER 2027

La Plaine Saint Denis, France, le 12 novembre 2026, 18h00 CET – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce la publication de son agenda financier 2027.
Calendrier financier
|Évènements
|Dates*
|Chiffre d'affaires 2026
|28 janvier 2027
|Résultats annuels 2026
|30 mars 2027
|Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2027
|29 avril 2027
|Assemblée Générale Annuelle
|10 juin 2027
|Chiffre d'affaires semestriel 2027
|29 juillet 2027
|Résultats semestriels 2027
|30 septembre 2027
|Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2027
|28 octobre 2027
(*) : Les communiqués seront diffusés après fermeture des marchés. Les dates sont indicatives et susceptibles d'être modifiées si nécessaire.
À propos de showroomprivé
Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays.
Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2025 un volume d'affaires brut TTC (GMV) de près de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 560 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.
Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com
Contacts
|Showroomprivé
|NewCap
|Benoît Jacheet, Directeur Financier Groupe investor.relations@showroomprive.net
|
Communication financière
Thomas Grojean
|
Anthony Alfont
Relations. presse@showroomprive.net
|
Relations médias financiers
Gaelle Fromaigeat, Nicolas Merigeau
showroomprive@newcap.eu
- SECURITY MASTER Key : lmdpY5tskmvGynBtk8lnbWllmm5mw2SZbZfIx5VvlpmUa5tmnGlhZsWSamlimGpu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101358-cp_srp_calendrier-financier-2027_fr.pdf
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