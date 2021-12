Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Showroomprivé renforce sa structure financière information fournie par AOF • 20/12/2021 à 10:32



(AOF) - Showroomprivé (SRP Groupe) a obtenu l’accord de ses partenaires bancaires pour la mise en place d’un financement structuré « Sustainability-linked syndicated facilities » d’un montant de 70 millions d'euros, qui vise à refinancer l’intégralité de la dette bancaire de 63 millions d'euros issue du protocole signé le 29 avril 2020. Il a également pour objectif de renforcer les moyens financiers du spécialiste de vente en ligne.



Dans le détail, ce Sustainability-linked syndicated facilities comprend une tranche de crédit amortissable pour 50 millions d'euros et une tranche de crédit à tirage (G&A Facility) d'un montant maximum de 20 millions . Ces dettes bancaires ont une maturité à échéance décembre 2026. Le financement intègre un mécanisme de réduction du coût du financement lié à l'atteinte par le Groupe de deux critères ESG.



" Cette opération met un terme à la période de conciliation et témoigne de la nouvelle dynamique rentable du groupe. Elle va permettre de retrouver plus de flexibilité pour la mise en oeuvre de nouveaux projets créateurs de valeur ", souligne SRP Groupe.





