Showroomprivé: le directeur financier entre au conseil

(CercleFinance.com) - Showroomprivé a annoncé vendredi avoir décidé de coopter François de Castelnau, le directeur financier de l'entreprise, au poste d'administrateur.



François de Castelnau, qui occupe aussi le poste de directeur général délégué, remplacera le co-fondateur Thierry Petit, qui avait récemment mis un terme à ses fonctions d'administrateur.



La cooptation de François de Castelnau a été prononcée pour la durée restant à courir jusqu'à l'assemblée générale de Showroomprivé, alias SRP Groupe, prévue le 21 juin prochain.



François de Castelnau, 53 ans, avait débuté sa carrière en 1995 en audit au sein du cabinet Deloitte avant des passages chez les enseignes GiFi, Tati et Besson.



Il avait rejoint Showroomprivé en 2019 en tant que directeur financier, avant d'être nommé directeur général délégué début 2022.



Le conseil d'administration de SRP Groupe - qui se compose désormais des 11 membres suivants - reste présidé par David Dayan, la PDG de la société.





