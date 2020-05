Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Showroomprivé : le CA trimestriel en baisse de -19,8% Cercle Finance • 07/05/2020 à 18:11









(CercleFinance.com) - Le groupe Showroomprivé annonce ce soir un chiffre d'affaires net au premier trimestre à 118,2 millions d'euros, en recul de -19,8% sur un an. 'L'activité du trimestre a continué d'être impactée par les décisions stratégiques visant à concentrer l'offre sur les affaires les plus rentables (...), la poursuite de la baisse sensible des investissements marketing comparé au premier trimestre 2019, la baisse du volume de déstockage physique wholesale (...), l'allongement des délais de livraison et de retours liés à la période de crise sanitaire', précise le groupe. Showroomprivé confirme, à l'occasion de cette publication, à nouveau son ambition d'une trajectoire progressive d'amélioration de sa marge d'Ebitda.

Valeurs associées SRP GROUPE Euronext Paris +10.12%