Showroomprivé: David Dayan se renforce au capital

(CercleFinance.com) - Showroomprivé (SRP Groupe) annonce avoir été informée de la réalisation le 31 août de l'acquisition par David Dayan du solde de la participation détenue par Thierry Petit au capital de la société, soit 13.932.963 actions SRP Groupe.



Cette acquisition a été réalisée par voie d'une opération hors marché, financée par voie d'un emprunt souscrit par Ancelle à hauteur de 10 millions d'euros et, pour le solde, par voie d'échange contre des actions d'une société non cotée codétenue par TP Invest et Ancelle.



Elle constitue le dernier volet des cessions d'actions SRP Groupe par Thierry Petit, suite au rachat de quatre millions d'actions par SRP Groupe auprès de TP Invest et de l'acquisition par Eric Sitruk de trois millions d'actions auprès de TP Invest.





Valeurs associées SHOWROOMPRIVE Euronext Paris +2.75%