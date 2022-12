Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Showroomprivé: cooptation au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 09:00









(CercleFinance.com) - SRP Groupe (Showroomprivé) indique que son conseil d'administration a décidé de coopter François de Castelnau au poste d'administrateur, en remplacement de Thierry Petit qui a fait part de sa décision de mettre un terme à ses fonctions à compter du 1er décembre 2022.



Cette cooptation a été décidée pour la durée restant à courir du mandat de Thierry Petit, soit jusqu'à l'assemblée générale prévue le 21 juin 2023, et sera soumise à ratification lors de la prochaine AG du groupe de vente en ligne spécialisé dans la mode.



François de Castelnau est depuis janvier 2022 directeur général délégué de SRP Groupe. Il a rejoint le groupe en juin 2019 en tant que directeur financier, après avoir travaillé chez le Groupe Philippe Ginestet qui possède notamment les enseignes GiFi, Tati et Besson.





Valeurs associées SHOWROOMPRIVE Euronext Paris +1.70%