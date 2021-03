SHOWROOMPRIVE.COM renoue avec les bénéfices

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les flux de trésorerie générés par l'activité sont en forte progression, à 40,3 millions d'euros vs -26,0 millions d'euros en 2019, sous l'effet de l'amélioration des résultats opérationnels et d'un solide ratio de conversion de l'EBITDA en cash.

Le nombre d'acheteurs a connu une croissance de +5,1% en 2020, et le panier moyen a augmenté d'environ 3 euros en 2020, à 44,2 euros.

"Cette tendance s'est confirmée sur l'ensemble du second semestre avec notamment un très bon quatrième trimestre (232,8 millions d'euros, +23,5 %)".

(AOF) - Showroomprive.com a réalisé un bénéfice de 13,9 millions d'euros en 2020, après une perte de 70,5 millions en 2019. L'EBITDA s'est hissé à un niveau record pour le site de vente de vêtement en ligne, ressortant à 42 millions d'euros, après -31,4 millions lors de l'exercice précédent. Le groupe vante le succès de son plan performance 2018-2020, qui a notamment favorisé l'effet de levier sur la croissance et sur la rentabilité grâce à l'optimisation et à la maîtrise des charges opérationnelles. Le chiffre d'affaires a grimpé de 13,3% à 697,45 million d'euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.