SHOWROOMPRIVE.COM: l'activité a bondi de plus de 50% au premier trimestre

(AOF) - Le chiffre d'affaires net du Groupe Showroomprive.com a bondi de 50,9% à 178,4 millions d'euros au premier trimestre 2021. Cela inclut un chiffre d'affaires Internet de 176,5 millions d'euros (+53,7%), dont 147,0 millions d'euros (+51,8%) en France. Une performance que le site de ventes privées juge d'autant plus remarquable que le segment billetterie/voyage reste encore logiquement perturbé par les effets de la crise sanitaire actuelle. À l'international, le chiffre d'affaires internet progresse encore plus vite qu'en France (+64,1%) et atteint 29,5 millions d'euros.

L'activité a notamment bénéficié sur ce trimestre d'une base de comparaison favorable, "le premier trimestre 2020 étant la dernière période d'impact négatif lié au travail de sélectivité de l'offre avant que Showroomprivé ne commence à récolter les fruits de ses actions stratégiques et de l'accélération durable de la pénétration de l'e-commerce en général, constatée depuis le début de la crise sanitaire", a expliqué le groupe.

Le nombre d'acheteurs cumulés a atteint les 10,8 millions d'euros, en hausse de 9,2% pour un chiffre d'affaires par acheteur de 106,6 euros (+35,8%). Le panier moyen a progressé de 13,9% à 44,7 euros.

