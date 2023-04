Showroomprivé.com bien taillé au premier trimestre

(AOF) - Showroomprivé.com a affiché pour le troisième trimestre consécutif une croissance de son activité. Son chiffre d’affaires, au titre du premier trimestre 2023 s'élève à 155,7 millions d'euros, en progression de 12,3%. Le site en ligne de ventes privées se targue d'avoir capitalisé sur un environnement macroéconomique plus stable, un effet de base plus normalisé et une offre abondante chez les marques après des soldes d’hiver au succès mitigé.

Les ventes Internet en France atteignent 124,3 millions d'euros, en hausse de 10,1% comparées au 1er trimestre 2022. La mode a enregistré une forte augmentation de son activité bénéficiant de la remontée des stocks chez les marques après les derniers exercices difficiles pour le commerce physique.

Le segment de la maison est également bien orienté.

La verticale voyages et loisirs confirme son statut de moteur de croissance, avec un volume d'affaires en hausse de +27% et poursuit sa montée en puissance dans le mix d'activité du groupe.

Côté perspectives, Showroomprivé.com a précisé qu'il anticipe la poursuite de la reprise de l'activité au cours des prochains trimestres malgré une visibilité toujours réduite du fait de la conjoncture.

Pour faire face à la volatilité du marché, il s'attachera à améliorer son niveau de marge brute en restant vigilant sur ses conditions d'achat et sur son niveau de stock.

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.