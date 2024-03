Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Showroomprive: a quasi-doublé son résultat opérationnel information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 18:31









(CercleFinance.com) - La société enregistre une croissance de +6,3% du volume d'affaires (GMV) en 2023, au-delà du milliard d'euros, reflétant les premiers effets de la feuille de route ACE (Adapt, Consolidate, Expand).



Le chiffre d'affaires est en croissance de +3,0% à 677 millions d'euros dans un marché en recul de 1,8% selon la Fevad.



La marge d'EBITDA est en hausse de 3,0% à 3,5% sous l'effet de la bonne tenue de la marge brute, des coûts de structure et des premiers effets de la rationalisation du réseau logistique



L'EBITDA est en progression de 21% passant de 19,5 millions d'euros à 23,6 millions d'euros. La société affiche un quasi-doublement du résultat opérationnel courant à 8,1 ME. Le résultat net du Groupe ressort en progression de 54,5% à 0,5 ME en 2023.





