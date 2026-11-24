Shoe Station s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels

** L'action du distributeur de chaussures Shoe Station SHOE.O recule de 24,6 % à 10,70 dollars en pré-ouverture

** La société révise à la baisse ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 , le ramenant à 20-28 cents contre une fourchette précédente de 75-90 cents

** Elle réduit également ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 1,087 milliard et 1,092 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,10 milliard à 1,11 milliard de dollars

** Ces résultats décevants s’expliquent par un affaiblissement de la demande des consommateurs après la rentrée scolaire, ainsi que par une baisse de l’intensité publicitaire et une hausse des prix du carburant — Cliff Sifford, directeur général

** SHOE affiche un chiffre d’affaires en baisse au troisième trimestre, à 279,96 millions de dollars, contre 297,2 millions de dollars il y a un an

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 15,9 % depuis le début de l’année