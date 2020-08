Shinzo Abe a annoncé sa démission

(AOF) - Le Premier ministre japonais Shinzo Abe vient d'annoncer sa démission pour raison de santé. Celui-ci, à la tête de la troisième puissance économique du monde depuis 8 ans, a vu son état s'empirer et souhaite que son départ ne se fasse pas dans des conditions chaotiques. Shinzo Abe souffre de colite ulcéreuse, une maladie inflammatoire chronique. Il restera en place jusqu'à la nomination de son successeur, a-t-il annoncé lors de sa conférence de presse. Plus tôt dans la journée, les rumeurs de plus en plus insistantes de son départ ont fait reculé le Nikkei de 1,41%.