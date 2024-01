Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shenzhen : replonge de -3,1% vers 1.637 information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Shenzhen met en terme brutal à 4 séances de rebond au contact des 1.690 (3 tests successifs) et replonge de -3,1% vers 1.637, ce qui efface 2 tiers du terrain repris depuis mardi dernier (entre 1.611 et 1.690).

Un retracement du récent plancher des 1.607 ('fixing' d'ouverture du 23/01) pourrait permettre d'épuiser les vendeurs tandis que Pékin manifeste sa volonté de voir la bourse remonter depuis les actuels 'plus bas historiques': les 1.775, ex-plancher des 23/10 et 27/12/2023 pourrait constituer un 1er objectif.





Valeurs associées SHENZHEN COMPOSITE Six - Forex 1 -3.11%