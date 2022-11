Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shenzhen Comp : retombe au contact des 2.000Pts information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 09:42









(CercleFinance.com) - L'indice Shenzhen Composite retombe au contact des 2.000Pts (2.002 en clôture, 1.995 en intraday), c'est à dire l'ex-zénith du 19/10, et pourrait revenir combler dans la foulée le 'gap' des 1.971 du 3/11.

La configuration en 'W' haussier sur 1.870 (les 10 et 31 octobre) n'est pas invalidée : elle le serait en cas de rechute sous 1.920Pts.





Valeurs associées SHENZHEN COMPOSITE Six - Forex 1 -1.29%