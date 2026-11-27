Shelly Group réitère son soutien à l'OPA de Schneider Electric

Le conseil d'administration de Shelly Group, spécialiste bulgare de la maison connectée, réitère son soutien à l'offre publique d'achat de Schneider Electric, amendée conformément aux exigences du régulateur financier bulgare.

Le prix de l'offre reste inchangé, à 70 euros par action en numéraire. Le conseil estime que l'offre révisée respecte les termes de l'accord d'investissement annoncé le 24 septembre, notamment les intentions stratégiques de l'acquéreur et son projet de retrait de la cote.

L'avis d'équité indépendant rendu par Freitag & Co, qui juge le prix proposé financièrement équitable pour les actionnaires, demeure valable.

L'offre reste soumise à l'approbation du régulateur bulgare. La période d'acceptation ne débutera qu'après la publication du document d'offre approuvé.